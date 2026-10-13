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        Haberler Sağlık DSÖ: Rusya'daki zatürre vakasında bulaş olduğuna dair kanıt bulunmadı

        DSÖ: Rusya'daki zatürre vakasında bulaş olduğuna dair kanıt bulunmadı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu hastalıkla ilgili herhangi bir bulaş olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        DSÖ: Rusya'daki zatürre vakasında bulaş olduğuna dair kanıt bulunmadı

        DSÖ'nün yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir laboratuvar çalışanının şüpheli bir zatürre vakasının ardından öldüğü anımsatıldı.

        Olaya ilişkin haberlere göre, şahsın 29 Eylül'de ağır zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 Ekim'de hayatını kaybettiği, laboratuvar ortamındaki mesleki maruziyet sonrasında ölüm nedeni olarak akciğer vebası şüphesi üzerinde durulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "DSÖ'nün doğrulama talepleri üzerine, Rusya'nın Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamındaki Ulusal Odak Noktası (NFP) ölümü doğruladı. NFP, DSÖ'yü, İrkutsk bölgesinde yakın zamanda herhangi bir veba vakası kaydedilmediği, ulusal sıhhi mevzuata uygun olarak önleyici ve kontrol tedbirleri uygulandığı ve temaslılara yönelik yapılan laboratuvar testlerinde yüksek riskli patojenlere rastlanmadığı konularında bilgilendirdi."

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        Açıklamada, Rus yetkililerin medyada yer alan haberlerin aksine laboratuvarda herhangi bir biyogüvenlik olayı yaşanmadığını ve bu vakayla bağlantılı başka bir ağır zatürre vakası bulunmadığını bildirdikleri de aktarıldı.

        NFP'nin DSÖ'ye, vaka ve tüm temaslıların yüksek riskli patojenler de dahil çeşitli mikroorganizmalar açısından test edildiğini ilettiği belirtilen açıklamada, test edilen yüksek riskli patojenlere ilişkin sonuçların negatif çıktığı ifade edildi.

        Açıklamada, tüm temaslıların sağlık kuruluşlarında veya evlerinde tıbbi gözetim altında tutulduğu, süreç boyunca hiçbirinde semptom görülmediğinin aktarıldığı da bildirildi.

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        "NFP tarafından sağlanan bilgilere dayanarak DSÖ, bu olayla ilişkili devam eden bir bulaş olduğuna dair herhangi bir kanıt tespit etmedi. Ölen laboratuvar çalışanında kesinleşmiş bir teşhisin bulunmaması, temel bir belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılan açıklamada, DSÖ'nün durumu izlemeye ve yeni bilgiler geldikçe olası halk sağlığı etkilerini değerlendirmeye devam edeceği vurgulandı.

        SİBİRYA'DAKİ ZATÜRRE VAKASI

        İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bir bölge sakininde "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine, olağanüstü toplantı düzenlendiğini duyurmuştu.

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        Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir vebayla mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

        Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İrkutsk bölgesindeki nedeni belirlenemeyen zatürre vakasına ilişkin DSÖ de mevcut uygulamalar doğrultusunda bilgilendirildiğini dile getirmişti.

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        #DSÖ
        #zatürre
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        #Enfeksiyon
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