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        Haberler Sağlık Gençlerde iltihaplı romatizmal hastalıklar kalıcı eklem hasarına yol açabilir

        Gençlerde iltihaplı romatizmal hastalıklar kalıcı eklem hasarına yol açabilir

        Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meryem Can: "Artritle ilişkili dünyada yüzden fazla hastalık tanımlanıyor ve bunların çoğunluğu iltihaplı eklem hastalıkları" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        Gençlerde iltihaplı romatizmal hastalıklar kalıcı eklem hasarına yol açabilir

        Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meryem Can, gençlerde görülen iltihaplı romatizmal hastalıkların erken teşhis ve tedavi edilmediğinde eklemlerde kalıcı hasara neden olabildiğini belirtti.

        Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Can, 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında artritin belirtileri, risk faktörleri ve tedavi süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Can, eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösterebilen artritin, erken teşhis ve tedavi edilmediğinde eklem hasarına ve kalıcı fonksiyon kaybına neden olabildiğini vurgulayarak, özellikle gençlerde görülen iltihaplı eklem hastalıklarının erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkati çekti.

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        Artritin tek başına bir hastalık adı olmadığını belirten Can, "Artrit eklem iltihabı anlamına geliyor ama aslında direkt bir hastalığı tanımlamıyor. Artritle ilişkili dünyada yüzden fazla hastalık tanımlanıyor ve bunların çoğunluğu iltihaplı eklem hastalıkları" ifadelerini kullandı.

        Can, eklem bölgelerinde ortaya çıkan şişlik, ağrı, kızarıklık ve hareket kaybının önemli belirtiler arasında yer aldığını aktararak, bu hastalıkların erken tanı ve tedavisinin büyük önem taşıdığını anlattı.

        Romatizmal hastalıkların toplumda daha çok ileri yaş hastalığı olarak bilindiğini ancak bunun doğru olmadığına dikkati çeken Can, "Artrit dediğimiz iltihaplı eklem hastalıkları daha çok 50 yaş altındaki gençlerde görülüyor ve çoğunlukla kadınları etkiliyor. Kireçlenme ise iltihapsız eklem hastalıkları arasında yer alıyor ve 50 yaş üzerindeki toplumda en sık sakatlık nedenlerinden biri" değerlendirmesini yaptı.

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        "AKILLI İLAÇLAR DEDİĞİMİZ YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ DE VAR"

        Prof. Dr. Can, artrit ve iltihaplı romatizmal hastalıkların tanısında hastanın şikayetlerinin ve hastalık öyküsünün önemli olduğunu vurgulayarak, iltihaplı romatizmal hastalıkların kronik seyir gösterebildiğini ve tedavinin uzun süreli planlanabildiğini kaydetti.

        Can, "Tedavide iltihabı baskılayan ilaçların yanı sıra yeni nesil tedavi seçenekleri de kullanılıyor. Bunlar kronik hastalıklar. Halk arasında kortizon dediğimiz tedaviler, iltihabı baskılayıcı ajanlar ve akıllı ilaçlar dediğimiz yeni tedavi yöntemleri de var" ifadelerini kullandı.

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        Egzersizin romatizmal hastalıklarda önemli olduğunu ancak hastalığın aktif olduğu dönemde dikkat edilmesi gerektiğini belirten Can, egzersiz ve fizik tedavi yöntemlerini hastalığın aktif olduğu dönemde önermediklerini vurguladı.

        Özellikle bu dönemde yapılan egzersizlerin şikayetleri artırabileceğine dikkati çeken Can, şunları kaydetti: "Hastalık tedavi altındayken ve kontrol altındayken egzersizi hastalarımıza öneriyoruz. Romatizmal hastalıkların ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın yanı sıra çevresel faktörler de rol oynuyor. Ailede romatizmal hastalık bulunması kişinin mutlaka aynı hastalığa yakalanacağı anlamına gelmiyor. Genetik faktörlerle birlikte çevresel risk faktörleri de hastalığın gelişmesine yol açıyor. Ailede bir romatizma hastalığı varsa risk altında olduğumuzu söyleyebiliriz ancak bu, hastalığın mutlaka gelişeceği anlamına gelmez."

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