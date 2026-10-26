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        Haberler Sağlık Grip anne sütünden bulaşır mı?

        Grip anne sütünden bulaşır mı?

        Grip belirtileri yaşayan annelerin emzirmeye devam etmeleri önerisinde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Haydar Ürün, "Anne sütü sadece bir gıda değil; içerdiği antikorlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyonlardan koruyan bir karışım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Grip anne sütünden bulaşır mı?

        Kayseri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Haydar Ürün, grip semptomları gösteren annelerin emzirmeyi bırakmamaları gerektiğini belirterek, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve maske kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

        "EMZİRME KESİLMEMELİ"

        Anne sütünün yalnızca bir gıda olmadığını, içerdiği antikorlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını ifade eden Uzm. Dr. Ürün, grip belirtileri yaşayan annelerin emzirmeye devam etmelerini önerdi.

        Ateş ve kuru öksürük gibi şikayetleri bulunan annelerin emzirmeyi kesmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ürün, "Anne sütü sadece bir gıda değil; içerdiği antikorlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyonlardan koruyan bir karışımdır. Grip semptomu gösteren annelere emzirmeye devam etmelerini öneriyoruz. Eğer bir annede ateş, kuru öksürük gibi şikayetler varsa emzirmeyi kesmesin, devam etsin" dedi.

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        "EMZİRME ÖNCESİ ELLER YIKANMALI"

        Emzirme sırasında hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Ürün, annelerin bebeklerini enfeksiyonlardan korumak için alabilecekleri önlemler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

        Emzirme öncesinde ellerin sabunlu suyla yıkanması ve tek kullanımlık maske takılması gerektiğini kaydeden Ürün, "Öksürük, hapşırık durumunda bebeklerin yüzüne olmayacak şekilde hapşırmayı sağlasınlar. Dirsek veya temiz bir eldivenle hapşırıklarını sağlarlarsa bebeklerini korumuş olurlar" ifadelerini kullandı.

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