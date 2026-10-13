Nefes borusuna misket kaçan çocuğu doktorlar böyle kurtardı

Olay 23.00 sıralarında İnegöl’ün Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi’nde bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Zeynep O., yerde bulduğu misketi ağzına attı. Misketin nefes borusuna kaçması sonucu küçük çocuk nefes almakta güçlük çekerek yere yığıldı.

Çocuğun durumunu fark eden ailesi, Zeynep’i özel araçla özel bir hastaneye götürdü. Buradaki doktorların müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulans eşliğinde İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan misket çıkarıldı. Bir süre solunum sıkıntısı yaşayan Zeynep, tedbir amacıyla ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.