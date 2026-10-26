Yaş aldıkça güçten düşmemek için 4 adım!

Merdiven çıkmak yerine asansörü kullanıyor, kısa mesafelerde dahi arabaya biniyor, saatlerce masa başından kalkmıyor, alışverişi ve yemeği kapımıza getiriyor, günlük hayatta çömelme, eğilme, yük taşıma gibi kaslarımızı çalıştıran hareketleri giderek daha az yapıyoruz.

Farkında olmadan hayatımızdan çıkardığımız bu küçük hareketlerin yıllar içinde kaslarımızın daha az kullanılmasına ve yaşla birlikte gelişen kas kaybının hızlanmasına zemin hazırladığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü, “Kas gücümüzü korumak; ilerleyen yaşlarda kendi başımıza yürüyebilmek, merdiven çıkabilmek, sandalyeden destek almadan kalkabilmek ve bağımsızlığımızı sürdürebilmek anlamına geliyor. Yaş almak kaçınılmaz olsa da kaslarımızı koruyabilmek ve güçlendirmek üzerinde etkili olabiliriz” dedi.

REKLAM

Doç. Dr. Ülkü, kas kaybına karşı 4 önemli adımı paylaştı:

MESELE 100 YAŞINI GÖRMEK DEĞİL, 100 YAŞINA AYAKTA GİREBİLMEK

Dünya genelinde yaşam süresi uzuyor. İnsanoğlu 100 yaşını görmeye belki de ilk kez bu kadar yaklaştı. Ancak yaşam süresinin uzamasında önemli sorunlardan biri yaşla birlikte eriyen kaslarımız. Günlük hayatta yapabildiğimiz en basit hareketlerimizi bile kaslarımızdan aldığımız destekle yapabilirken yaşla birlikte kaslarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz. Üstelik sağlıklı yaşlanmanın en önemli sorunlarından biri yaşamımıza kattığımız yıllar değil, bağımsız geçirebildiğimiz yıllar.

YAŞ İLERLEDİKÇE KASLARI DOĞAL OLARAK KAYBEDİYORUZ

Daha uzun bir yaşam boyunca hareket edebilmek, merdiven çıkabilmek, alışverişimizi taşıyabilmek, sandalyeden yardım almadan kalkabilmek ve günlük ihtiyaçlarımızı kendi başımıza karşılayabilmek için en çok ihtiyaç duyacağımız yapılardan birinin kaslarımız olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ülkü, “Ancak yaş ilerledikçe kas kütlesi ve kas gücünde meydana gelen azalma, bu bağımsızlığı tehdit edebiliyor. Sarkopeni olarak adlandırılan yaşa bağlı kas kaybı; yalnızca güçsüzlüğe değil, hareket kabiliyetinin azalmasına, denge sorunlarına, düşme ve kırık riskinin artmasına ve hastalık ya da ameliyat sonrasında toparlanmanın zorlaşmasına da yol açabiliyor. Bu nedenle uzun yaşamın sağlıklı geçirilen yıllara dönüşmesinde kaslarımızı mümkün olduğunca güçlü korumak giderek daha fazla önem kazanıyor” diye konuştu.

REKLAM

SARKOPENİYE KARŞI 4 ADIM

Yaş ilerledikçe kas kaybının kaçınılmazmış gibi düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü, sarkopeniye karşı dikkat edeceğiniz 4 önemli adımı paylaşıyor.

1. KASLARINIZI ÇALIŞTIRIN

Kas kaybına karşı en güçlü araçlardan birinin düzenli egzersiz. Ancak yalnızca yürümek değil, kasları dirençle çalıştıran kuvvet egzersizleri de önem taşıyor. Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü, egzersizin herkese aynı şekilde reçete edilmemesi gerektiğini belirterek, “Egzersizin türü ve şiddeti kişinin yaşına, mevcut kas gücüne, hareket kapasitesine ve eşlik eden hastalıklarına göre planlanmalı. Burada asıl önemli olan kasları düzenli olarak çalıştırmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir” dedi.

REKLAM

2. PROTEİNİ İHMAL ETMEYİN

Kasın korunması için egzersiz kadar yeterli beslenme de önemli. Özellikle ilerleyen yaşlarda protein gereksiniminin karşılanması kas sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Protein kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gün içine dengeli biçimde dağıtılması da beslenme planının önemli bir parçasını oluşturuyor.

3. KASLARIN TOPARLANMASINA ZAMAN TANIYIN

Kas sağlığının yalnızca egzersiz yaptığımız saatlerde belirlenmediğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü, “Egzersiz sonrasındaki toparlanma ve yenilenme süreci de önem taşıyor. Yeterli sıvı tüketmek ve düzenli uyumak, vücudun günlük toparlanma mekanizmalarının sağlıklı işlemesine katkı sağlıyor. Egzersiz ve beslenmenin yanı sıra uyku düzeninin ve yeterli sıvı tüketiminin de göz ardı edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

REKLAM

4. KASLARINIZI ZAYIFLATAN ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUN

Kas sağlığını korumanın son halkasını günlük alışkanlıklar oluşturuyor. Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, alkol tüketimini sınırlamak ve uzun süre hareketsiz kalmamak kas sağlığını destekleyen yaşam biçiminin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Doç. Dr. Ülkü, hedefin yalnızca daha fazla kas yapmak değil; ilerleyen yaşlarda kendi başına ayağa kalkabilmek, merdiven çıkabilmek, yürüyebilmek ve bağımsızlığımızı mümkün olduğunca koruyabilmek olduğunu söyleyerek, "Kas gücünü korumak, sağlıklı yaşlanmanın en önemli yatırımlarından biridir" ifadelerini kullandı.