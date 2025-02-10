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        Haberler Gündem Trafik Sahibi ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza

        "Çakar lambalı" aracın sahibi ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, "çakar lamba" tespit edilen pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:45
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        Sahibi ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza
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        Hakkari'de "çakar lambalı" pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza kesildi.

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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde devriye sırasında İ.Ç.'nin kullandığı pikapta ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.

        Ekipler, pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası uyguladı.

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        Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, araç da 30 gün trafikten men edildi.

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        #hakkari haberleri
        #çakar lambalı araç
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