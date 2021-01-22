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HaberlerYaşamSahibini hastane kapısında beklemişti... Dünya basınında manşet oldu - Haberler
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Sahibini 5 gün hastane kapısında bekleyen köpek, dünya basınında

Trabzon’da, rahatsızlanan Cemal Şentürk’ün taşındığı ambulansı takip eden köpeği, 5 gün boyunca hastanenin giriş kapısının önünde beklemişti. Köpeğin sahibine duyduğu bağlılık dünya basınında yer aldı. Avrupa ve ABD medyası haberi okurlarına manşetlerden duyurdu

Sahibini hastane kapısında beklemişti... Dünya basınında manşet oldu - Haberler
Sahibini hastane kapısında beklemişti... Dünya basınında manşet oldu
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DHA

Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak’ta rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısının önünde beklemeye başladı.

Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü.

Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık durumu iyiye giden Şentürk’ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde 5 gündür bekleyen köpeğin o anları dünya basınında da geniş yer buldu.

Avrupa ve ABD medyası, haberi okurlarına manşetlerden duyurdu. ABD’nin başkenti Washington'un en büyük ve en eski gazetesi olan The Washington Post, "Köpek sahibini günlerdir Türk hastanesinin önünde bekliyor" başlığı ile haberi aktardı.

ABD’de yayınlanan New York Daily News gazetesi de "Köpek günlerdir hastanenin önünde sahibi için bekliyor" başlığı ile haberi okurlarına ulaştırdı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press de haberi servis eden medya kuruluşları arasında yer aldı.

İngiltere’nin yayın organı The Guardian ise "Sabırlı köpek sahibini günlerce hastanenin dışında bekledi" başlığını attı.

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