5 gündür hastane kapısında sahibini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa5 gündür hastane kapısında sahibini bekliyor - Haberler
ABONE OL

Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastane kapısında bekliyor

Trabzon’da, rahatsızlanan Cemal Şentürk’ün taşındığı ambulansı takip eden köpeği, 5 gündür sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde bekliyor. Yürekleri ısıtan olayda, ‘Boncuk’ isimli sevimli köpek, sağlık görevlileri ve çevredekilerin ilgi odağı oldu

5 gündür hastane kapısında sahibini bekliyor - Haberler
5 gündür hastane kapısında sahibini bekliyor
0:00 / 0:00
DHA

Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı.

DHA'nın haberine göre, Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

KÖPEĞİYLE DUYGUSAL BULUŞMA

Sağlık durumu iyiye giden Şentürk’ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu.

9 yıldır yanından ayırmadığı köpeğiyle aralarında sevgi bağı oluşan Şentürk, “9 yıldır benimle birlikte Boncuk. Ben de özlüyorum onu. O da bana alışkın zaten. Arada pencereden sesleniyorum ona, o zaman biraz daha sakinleşip duruyor burada. İnsan gibi yakın davranıyor bana. Öyle olunca bende neşeleniyorum, hoşuma gidiyor. Bana bu kadar yakın olmasının sebebi, ona çok fazla ilgi göstermem. Hayvana yakın ilgi gösterince o da anlıyor, ne kadar ilgi gösterirsen o kadar yaklaşıyor. Ben ona hiç kızmam, kızıp da kendimden soğutmam. Köpekler devamlı ilgiyi seven hayvanlardır. İlgi gösterdin mi istediğin gibi yönlendirirsin onu” dedi.

‘EVE GÖTÜRSEK DE KAÇIP GELİYOR’

Şentürk’ün kızı Aynur Egeli de, “Babam rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Köyde babamın arabası vardı, Boncuk onun yanından hiç ayrılmadı. Sonra Boncuk’u buradaki evimize getirdik. Babamın burada olduğunu öğrenince de buradan hiç ayrılmadı. 5 gündür buraya geliyor. Biz eve götürsek de kaçıp kaçıp buraya geliyor, babamı bekliyor” diye konuştu.

‘SADECE SAHİBİNİ BEKLİYOR’

Hastanende özel güvelik görevlisi Muhammet Akdeniz, “Burada bir ziyaretçimiz var. Her gün saat 09.00 gibi geliyor. Akşama kadar bekliyor. İçeri girmiyor genelde, kapıdan kafasını uzatıp bekliyor. Sahibi burada tedavi görüyor şu an. Zararsız, kimseyi de rahatsız etmiyor. Sadece sahibini bekliyor. Sahibi de bazen yanına gelip onu teselli edip gidiyor” şeklinde konuştu.

Hastane müdürü Fırat Uğur da, “Arkadaşlarımız burada onu besliyor, kimseye bir zararı yok. Sahibiyle arasında olan ilişki burada herkesin dikkatini çekti. Hastanemiz olarak biz de köpeği çok sevdik. Sahibi de iyileşince inşallah taburcu olacak, Boncuk da sahibine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası - Haberler
GÜNDEMHakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan ...
SON DAKİKA! Kadıköy'deki saldırgan bakıcı gözlatına alındı - Haberler
GÜNDEMKadıköy'deki bakıcı dehşetinde önemli gelişme!
AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? İşte AUZEF akademik takvim
GÜNDEMAUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman?
YÖK doçentlik için aranan yabancı dil puanının artırılması konusunda anket düzenleyecek
GÜNDEMYÖK'ten doçentlik için aranan dil puanının ...
Etna Yanardağı nerede, yüksekliği ne? Etna yanardağı patlaması son durum nedir, daha önce ne zaman patladı?
GÜNDEMEtna Yanardağı nerede, yüksekliği ne?
Milli Savunma Bakanı Erbil'deki ziyaretinde Sincar ve Mahmur masaya yatırıldı
GÜNDEMErbil'de Sincar ve Mahmur masaya yatırıldı
SON DAKİKA! Karabük'te korkunç olay! Nesli tehlike altındaki su samurunu vurdular! - Haberler
GÜNDEMNesli tehlike altındaki su samurunu vurdular!
Hrant Dink, Agos gazetesi önünde anıldı - Haberler
GÜNDEMHrant Dink, Agos gazetesi önünde anıldı
Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Şubatta kafeler açılıyor mu?
GÜNDEMKafeler restoranlar ne zaman açılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Diyanet dini günler takvimi...
GÜNDEM2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?