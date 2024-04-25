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        Haberler Yaşam Sahiplerin kadrajından: Yaramazlık yapan evcil hayvanların komik anlarının fotoğrafları

        Sahiplerin kadrajından: Yaramazlık yapan evcil hayvanların komik anlarının fotoğrafları

        Evcil hayvanlar genellikle evlerin neşe kaynağıdır ve zaman zaman beklenmedik davranışlarda bulunabilirler. Örneğin koltuğu delmek, kitapları yere atmak peçeteyi parçalamak gibi yaramazlıklar yapsalar da bunu komik bir şekilde yaptıkları için kızmak zorlaşabilir. İşte, yaramazlık yapan hayvanların komik anlarının fotoğrafları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 08:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:33
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        Evcil hayvanlar ev içerisinde sıkılabilir ve ilgi isteyebilirler. Böyle durumlarda ilgi görmek için yaramazlık yapabilirler ve bu davranışları güldürebilir. Haberimizde sizin için evcil hayvanlarının yaramazlık yaptığı anları paylaşan insanların fotoğraflarını ve yorumlarını derledik. İşte, detaylar...

        2

        ''Her gün kitaplığın içine girip kitaplarımı yere atıyor.''

        3

        ''Kedim çizim yapmamı istemediğinde böyle davranıyor.''

        4

        ''Ne düşünüp girdiğini sorgulamamaya karar verdim.''

        5

        ''O sandalyeyi nasıl yırtabildiğini merak ediyorum.''

        6

        ''Kedim tuvalet kağıdını mahvetmesin diye tezgahın üzerine koyuyordum ancak bu sefer unutmuşum ve tabii ki yine mahvetmiş.''

        7

        ''Kedimin kafasını soktuğu paketteki bisküvilerin aynısı arkasında duran kasede de var.''

        8

        ''Köpeğim bugün göğsümün üzerine oturarak beni uykumdan uyandırmaya karar verdi.''

        9

        ''Bu zavallı kedim için evde yeterli saklanma yeri yoktu bu yüzden su dolu tuvalete saklandı!"

        10

        ''Kendini kedi sanıyordu.''

        11

        ''Evde koltuğu yok gibi sürekli buraya çıkıyor.''

        12

        ''Köpeğim de annemin doğum günü pastasından bir parça istediğine karar verdi."

        13

        ''Yapboz yerine onunla ilgilenmemi istiyor.''

        14

        ''Geçebileceğim yer bırakmıyor, çok komik olduğu için kızamıyorum.''

        15

        ''Sinekliğe yapışan yavru kedilerim var.''

        16

        ''Arabaya 10 dakikalık mesafe kalmışken böyle yattı ve kalkmıyor.''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

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