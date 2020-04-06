Sahte MİT kimliğiyle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

AA

Sancaktepe İlçe Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy'de Orhan isimli bir kişinin MİT kimliği kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kimlikle uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı aracıyla polis ve jandarma uygulamalarından geçmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 30 Mart'ta şüphelinin kullandığı aracı Meclis Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde takibe aldı. Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde durdurulan araçtaki Orhan A. (35) ve Miktat Ö. (38) gözaltına alındı.

Şüpheli Orhan A'nın yapılan üst aramasında Ertuğrul G. adına düzenlenmiş, fotoğrafının bulunduğu sahte MİT kimliği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 975 lira ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada ise 6,37 gram taş kokain bulundu. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 19 fişek, 52 değişik çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Orhan A'nın kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, trafiği tehlikeye sokmak ve hırsızlık suçlarından emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken Miktat Ö. serbest bırakıldı.