Sakarya'da cankurtaranlar sezonu "kayıpsız" kapattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentin kuzeyindeki 3 ilçenin 53 kilometrelik sahil şeridinde 1 Haziran'dan itibaren görev yapan 75 kişilik cankurtaran ekibi için veda programı düzenledi.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Acarlar Longozu'nda yapılan programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, daire personeli ve cankurtaran ekibi katıldı.

Ekip üyeleriyle vedalaşan Cevherli ve Selamet, gösterdikleri üstün başarıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

Ziya Cevherli, ekiplerin, 1 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sonlanan sezonu hiçbir can kaybı yaşanmadan başarıyla tamamladığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz, 2014'ten beri bu takdire şayan görevi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahilinde ifa ediyor. Cankurtaran ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok boğulma vakası oldu ama hiçbir şekilde can kaybı yaşanmadı. Bu başarı, buradaki gençlerimizindir" dedi.

REKLAM

Vedat Selamet de cankurtaran ekibi olarak, Karasu, Kocaali ve Kaynarca bölgelerinde 46 kulede, 7 jet ski, 1 zodyak bot, 2 ATV, 75 cankurtaran personeliyle 105 gün süreyle hizmet ettiklerini anlattı.