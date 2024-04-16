Bahçe temizliği için yakılan ateş ormana sıçradı, 5 dönüm alan yandı
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde temizlik yapmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde temizlik yapmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
Salıkkaya Mahallesi mevkisinde saat 12.00 sıralarında fındık bahçesinde temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kocaali Orman İşletme Şefliği‘ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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