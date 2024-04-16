Bahçe temizliği için yakılan ateş ormana sıçradı, 5 dönüm alan yandı

SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde temizlik yapmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

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