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        Sakaryaspor, ligin ikinci yarısında deplasmanda galibiyet elde edemedi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarıda deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:14
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        Sakaryaspor, ligin ikinci yarısında deplasmanda galibiyet elde edemedi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarıda deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

        Sezon başından bu yana dış sahada 15 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

        Sakarya temsilcisi, söz konusu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

        Sakaryaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda gösterdiği performansı, ikinci devrede yakalayamadı. Yeşil-siyahlı takım, ligin ilk yarısında dış sahada yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Son dış saha galibiyetini 16. haftada Tuzlaspor'u 3-1 yenerek alan Sakaryaspor, ikinci devrede deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Ligin ikinci yarısının ilk deplasman karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Sakarya temsilcisi, Ümraniyespor'la 1-1, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Eyüpspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor, golsüz biten Adanaspor maçında bir puana razı oldu.

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin dışarıdaki Erzurumspor FK maçı da 0-0 bitti.

        İkinci devrede deplasmanda galibiyete hasret kalan Sakarya temsilcisi, ligin geri kalan bölümünde Bitexen Giresunspor ve Kocaelispor'a konuk olacak.

        Sakaryaspor, 30 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla play-off hattında 5. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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