Sakaryaspor, ligin ikinci yarısında deplasmanda galibiyet elde edemedi

Eyüpspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor, golsüz biten Adanaspor maçında bir puana razı oldu.

Ligin ikinci yarısının ilk deplasman karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Sakarya temsilcisi, Ümraniyespor'la 1-1, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Sakaryaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda gösterdiği performansı, ikinci devrede yakalayamadı. Yeşil-siyahlı takım, ligin ilk yarısında dış sahada yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Sezon başından bu yana dış sahada 15 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

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