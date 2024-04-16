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        Sakarya'da AK Parti aylık il istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

        Sakarya'da AK Parti'nin aylık il istişare ve değerlendirme toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:46
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        Sakarya'da AK Parti aylık il istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Sakarya'da AK Parti'nin aylık il istişare ve değerlendirme toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıda AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Başkanı Yunus Tever yer aldı.

        Toplantıda, mahalli idareler seçimleri sonrası değerlendirmeler, sürdürülen ve planlanan çalışmalar, teşkilat çalışmaları, şehir genelinde tamamlanan ve devam eden yatırımlar ele alındı.

        Başkan Tever, yaptığı konuşmada, şehrin beklentilerine cevap vermek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini, milletle aralarındaki gönül köprülerini yeniden güçlendirmenin gayreti içerisinde olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

        Bu tarz toplantılarda Sakarya'nın meselelerini işbirliği içerisinde değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Tever, "Birlikteliğimizden güç alarak aklı ve istişare kültürünü ön planda tutmaya, şehrimizi gelecek hedeflerine ulaştırma gayretiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Durmak yok, daha çok çalışacak, gayret göstereceğiz. Rabb'im, birliğimizi, gayretimizi, azmimizi ve hizmetimizi artırarak devam ettirsin." ifadelerini kullandı.

        Görüş alışverişiyle devam eden toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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