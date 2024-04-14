Sakarya'da bir kişi pasajda ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, pasajda ölü bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, pasajda ölü bulundu.
Yenigün Mahallesi Sakarya Caddesi Tepeli Sokak'taki pasajda bir kişiyi yerde hareketsiz halde bulanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, özel gereksinimli olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Gürhan Anık'ın öldüğünü belirledi.
İnceleme sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırılan Anık'ın cenazesi, ikindi vakti Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.
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