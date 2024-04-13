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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:29
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
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        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Cihat Deniz, Ramazan Bayramı'nı hüzünlü bir şekilde karşıladıklarını, Filistin'de direnen kardeşlerine yeterince destek olmamanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

        Deniz, Gazze halkının açlık, hastalık, vahşet, katliam ve soykırıma maruz bırakılarak direnişlerinin kırılmaya çalışıldığını belirterek, dünyanın bu durumu sadece seyrettiğini kaydetti.

        Filistin'in yerleşim bölgelerinin İsrail bombardımanlarıyla çorak arazilere dönüştüğünü dile getiren Deniz, "İslam coğrafyasının ortasında Filistin'de yaşananlar, öncelikle Müslümanların sonra bütün bir insanlığın bir sınavı." dedi.

        Zulüm ve çilenin sona ereceğine değinen Deniz, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda şehit edilen kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara ve hastalara acil şifalar, Siyonist düşmanın hapishanelerindeki tutuklu ve mahkumlara özgürlük; İslam ümmetinin onurunu koruyan mücahitlerimize Allah'ın izni ve kudretiyle yakın bir zamanda apaçık bir zafer nasip etmesini niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

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