Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilenler bayramın son gününü mesire alanlarında değerlendirdi

Ebubekir Elibol da ailece piknik yaptıklarını, Erzurumlu oldukları için mangalda cağ kebabı yapmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Erdinç Eker de İzmir'den Sakarya'ya kızının yanına bayramlaşmaya geldiğini belirterek, "Gelmişken ailece de piknik yapmaya geldik. Gerçekten buralar çok güzel. Torunlarımla bayramın tadını çıkarıyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Burak Demiröz, "Burası muhteşem bir doğa harikası, ailece buraya arkadaşlarımızı görmeye ve piknik yapmaya, dinlenmeye geldik." dedi.

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