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        Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:46
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        Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.

        Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Aynı evde 2 Nisan 2023'te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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