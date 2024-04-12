Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Sakarya ve Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı

        Sakarya ve Kocaeli'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğulları ve torunları ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Sakarya ve Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya ve Kocaeli'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğulları ve torunları ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde cuma namazı kılındı.

        Daha sonra cemaat, 10 Nisan'da Heniyye'nin Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 oğlu ve 4 torunu ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

        Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyelerinin de yer aldığı cenaze namazına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve vatandaşlar katıldı.

        Namazın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        - Kocaeli

        Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu öncülüğünde İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de cuma namazının ardından Heniyye'nin İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğulları ve torunları ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, belediye personeliyle bayramla...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, belediye personeliyle bayramla...
        Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 katlı ev yandı
        Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 katlı ev yandı
        Taraklı'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Taraklı'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan bayram ziyaretleri
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan bayram ziyaretleri
        Sakarya'da bayramlaşma programları düzenlendi
        Sakarya'da bayramlaşma programları düzenlendi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programları düzenlendi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programları düzenlendi