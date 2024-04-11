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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, belediye personeliyle bayramlaştı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediye hizmet binasında çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:34
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, belediye personeliyle bayramlaştı
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediye hizmet binasında çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla personelle tek tek bayramlaşan Alemdar, nice bayramlar temennisinde bulundu.

        Göreve başladıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla ilk kez buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Alemdar, "11 ayın sultanı mübarek ramazanın ardından bayrama kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştıran Rabb'imize hamdolsun." ifadesini kullandı.

        Alemdar, yeni dönemde şehri daha iyi noktaya taşımak için çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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