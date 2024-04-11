Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 katlı ev yandı

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde Hilmi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 katlı ev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde Hilmi A.'nın (70), yalnız yaşadığı 2 katlı ev, elektrikli battaniyeden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Hilmi A.'nın yalnız yaşadığı evde ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye, bir süre sonra tutuştu. Durumu fark eden Hilmi A., evden çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler evin tamamına yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Taraklı'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Taraklı'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan bayram ziyaretleri
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan bayram ziyaretleri
        Sakarya'da bayramlaşma programları düzenlendi
        Sakarya'da bayramlaşma programları düzenlendi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programları düzenlendi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programları düzenlendi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan Bayramı hutbesini irat ett...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan Bayramı hutbesini irat ett...
        Mal paylaşımı tartışmasında babasını ve üvey annesini tabancayla öldürüp, k...
        Mal paylaşımı tartışmasında babasını ve üvey annesini tabancayla öldürüp, k...