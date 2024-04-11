Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 katlı ev yandı

Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Hilmi A.'nın yalnız yaşadığı evde ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye, bir süre sonra tutuştu. Durumu fark eden Hilmi A., evden çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler evin tamamına yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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