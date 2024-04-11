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        Taraklı'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:34
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        Taraklı'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık ve belediye tarafından Taraklı Belediyesi hizmet binasında düzenlenen programda, Kaymakam Burak Serttaş, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habip Önel, Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Programda katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Bayramlaşma geleneğine katılarak kendilerini onurlandıranlara teşekkür eden Başkan Pilavcı, bayramın ilçe ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

        Bayram günlerinin kıymetinin bilinmesini isteyen Pilavcı, "Bayramlar, dargınların barıştığı, hasret çekenlerin bir araya geldiği, Allah'ın bize lütfettiği müstesna günlerdir. Bir arada huzur içerisinde, sağlıkla daha güzel günleri yaşarız inşallah. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum." dedi.

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