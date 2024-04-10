Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramlaşma programları düzenlendi

Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta kent protokolünün yoğun katılımıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri yapıldı.

Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta düzenlenen programda, Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcıların bayramını kutladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma sonrası çeşitli ikramlar verildi. Protokol üyeleri, tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aslan, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, ramazan ayının ardından kavuştukları bayramı hep birlikte idrak ettiklerini söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın da katıldığı programa, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

Bolu'da Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Vali Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkan Vekili Süleyman Can, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde milletin, yerelde insanlara hizmet edecek adaylar arasından tercihte bulunduğunu anımsatan Aslan, seçimlerin geride bırakılması, kırgınlık ve dargınlıkların yaşanmaması gerektiğini dile getirdi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın dua yapmasının ardından konuşan Kılıç, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının zirveye çıktığı günler olduğuna değinen Kılıç, bu bayramda da herkesin birlik olarak Bolu’nun geleceği için çalışması gerektiğini ifade etti.

Kılıç, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'nde ve İl Jandarma Komutanlığı'nda emniyet mensupları ve askeri personelle bayramlaştı.

- Karabük

Karabük'te kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve şehir sakinlerinin katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.