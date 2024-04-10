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        Sakarya'da aile içinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde babasını ve üvey annesini silahla öldüren kişi, omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 01:24 Güncelleme: 10.04.2024 - 01:24
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        Sakarya'da aile içinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde babasını ve üvey annesini silahla öldüren kişi, omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybetti.

        Akova Mahallesi'nde Mevlüt Çelik, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, babasını ve üvey annesini silahla vurdu.

        Olayı öğrenen kardeş Selçuk Çelik de evin bulunduğu sitede karşılaştığı ağabeyiyle kavga etmeye başladı. Mevlüt Çelik, silahla omzundan vurduğu kardeşi tarafından, arbede sırasında kesici aletle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, baba Vahdettin, üvey anne Melek ve oğul Mevlüt Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralı Selçuk Çelik ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada Çelik ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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