Sakarya'da cip devrildi; 2 kardeş yaralandı
SAKARYA'nınSapanca ilçesinde cipin devrildiği kazada sürücü Ahmet Emin (18) ile kardeşi Ömer Faruk Uslu (16), yaralandı.
SAKARYA'nınSapanca ilçesinde cipin devrildiği kazada sürücü Ahmet Emin (18) ile kardeşi Ömer Faruk Uslu (16), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Emin Uslu yönetimindeki 45 VZ 312 plakalı üstü açık cip, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki kardeşi Ömer Faruk Uslu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Emin Uslu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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