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        Sakarya'da cip devrildi; 2 kardeş yaralandı

        SAKARYA'nınSapanca ilçesinde cipin devrildiği kazada sürücü Ahmet Emin (18) ile kardeşi Ömer Faruk Uslu (16), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:45
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        Sakarya'da cip devrildi; 2 kardeş yaralandı
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        SAKARYA'nınSapanca ilçesinde cipin devrildiği kazada sürücü Ahmet Emin (18) ile kardeşi Ömer Faruk Uslu (16), yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Emin Uslu yönetimindeki 45 VZ 312 plakalı üstü açık cip, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki kardeşi Ömer Faruk Uslu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Emin Uslu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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