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        Sakaryaspor, Del Valle'nin gol attığı maçları kaybetmiyor

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle'nin gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:35 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:35
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        Sakaryaspor, Del Valle'nin gol attığı maçları kaybetmiyor
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        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle'nin gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

        Bu sezon 22'si ilk 11 olmak üzere 29 maçta oynayan Del Valle, rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Venezuelalı futbolcu, gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer alıyor.

        Kariyerinde Süper Lig, 1. Lig, Portekiz Premier Ligi, Fransa Ligue 1, Venezuela liglerinde forma giyen Del Valle, en gollü sezonunu geçiriyor.

        Bu sezon sahaya çıktığı 29 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Del Valle, 1. Lig'de 2021-2022'de 9, 2019-2020, 2018-2019 ve 2017-2018 sezonlarında 7, 2020-2021'de 6 ve 2022-2023'te 1 gol atma başarısı gösterdi.

        Takımın en çok gol atan oyuncusu olan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 11 maçta fileleri havalandırdı. Sakaryaspor, kanat oyuncusunun gol attığı karşılaşmalarda 10 maçı kazanırken, 1 beraberlik aldı.

        Yeşil-siyahlı ekip, Del Valle'nin gol atamadığı 18 maçta ise 4 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı, 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        - İç sahada 8 gol attı

        Del Valle, 13 golün 8'ini iç saha maçlarında kaydetti.

        Venezuelalı oyuncu, Sakarya'daki Erzurumspor FK, Giresunspor, Kocaelispor, Çorum FK, Manisa FK, Altay ve Boluspor maçlarında 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Sakarya temsilcisi, Del Valle'nin gol attığı 7 iç saha maçının 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı.

        Kanat oyuncusu, rakip sahada karşılaştıkları Altay, Boluspor, Ankara Keçiörengücü ve Tuzlaspor maçlarında 5 gol atarak takımının deplasmanlardan galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı.

        Kariyerinin en gollü sezonunun geçiren Del Valle'nin ligde 6 da asisti bulunuyor.

        Yonathan Del Valle'nin gol attığı maçlar şu şekilde:

        Hafta Gol Attığı Maçlar Maç Sonucu Gol Sayısı
        10. Altay-Sakaryaspor 1-2 1
        12. Boluspor-Sakaryaspor 2-3 1
        13. Sakaryaspor-Erzurumspor FK 2-2 1
        14. Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor 1-3 2
        15. Sakaryaspor-Giresunspor 3-1 1
        16. Tuzlaspor-Sakaryaspor 1-3 1
        17. Sakaryaspor-Kocaelispor 3-1 1
        23. Sakaryaspor-Çorum FK 3-1 2
        25 Sakaryaspor-Manisa FK 2-0 1
        27. Sakaryaspor-Altay 2-0 1
        29. Sakaryaspor-Boluspor 2-0 1

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