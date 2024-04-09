Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını kıldırdı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camisi'nde ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayının son teravih namazını kıldırmak üzere Sakarya'nın Adapazarı ilçesine geldi. Erbaş, ramazan ayının son teravih namazını tarihi Orhan Camisi'nde kıldırdı. Kılınan teravih namazının ardından dualar edildi, ilahiler okundu. Camide cemaate seslenen Erbaş, teravih namazına gösterilen ilginin diğer namazlara da gösterilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: