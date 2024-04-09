Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını kıldırdı
DİYANET İşleri Başkanı Prof.
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camisi'nde ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayının son teravih namazını kıldırmak üzere Sakarya'nın Adapazarı ilçesine geldi. Erbaş, ramazan ayının son teravih namazını tarihi Orhan Camisi'nde kıldırdı. Kılınan teravih namazının ardından dualar edildi, ilahiler okundu. Camide cemaate seslenen Erbaş, teravih namazına gösterilen ilginin diğer namazlara da gösterilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Teravih namazları ne güzel namaz. Ramazan ayının adeta süsü teravihler. Camilerin bayram ettiği anlar teravih namazları. Teravih namazına nasıl böyle önem veriyorsak diğer namazlara da 5 vakit namazlara da böyle önem verelim. İmkanlarımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım."
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