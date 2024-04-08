Sapanca'da bungalov tatiline yoğun ilgi; doluluk yüzde 90'ı buldu

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 4 bine yakın bungalovda doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Son yıllarda popüler olan bungalov tatilinin 3 günlük bedeli, evlerin büyüklüğü ve özelliklerine göre 20 bin TL’den başlayıp, 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, tatilcilerin internet üzerinden rezervasyon konusunda dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, son yıllarda bungalov turizmi yoğun ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de Sapanca’daki göl ve doğa manzaralı bungalovlar ilgi gördü. Sapanca’daki 4 bine yakın bungalovda doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. 3 günlük bungalov tatilinin bedeli ise bungalovun boyutları ve özelliklerine göre 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. 9 günlük tatil için ise bu bedel 50 bin TL'den başlıyor.

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, “Bayram tatili sebebiyle Sapanca’ya ilgi bir hayli yüksek. İlçemizde bulunan yaklaşık 4 bine yakın işletmelerimizde doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen aileleri, bungalov tipi konaklama yerlerinde ağırlıyoruz” dedi. 3 GÜNLÜK TATİL 20, 9 GÜNLÜK TATİL 50 BİN TL'DEN BAŞLIYOR 3 günlük tatilin 20 bin TL, 9 günlük tatilin ise 50 bin TL'den başladığını belirten Alaçam, “Bu fiyatlar evlerin donanım ve çeşitliliklerine göre farklılık gösteriyor. İlçe genelinde her şey dahil diye bir sistem yok. Genellikle işletmelerimiz oda, kahvaltı şeklinde çalışıyor ve bahçelerde bulunan barbekülerde mangal ya da evlerin içerisinde mutfakta kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Ya da dışarıdan bir telefonla her şey ayağınıza geliyor" diye konuştu.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI Avantajlı fiyat ve koşullar içeren sahte ilanlarla dolandırıcılık olaylarının yaşandığını belirten Alaçam, “Bölgemize ilgi gösteren misafirlerimizden ricamız, iletişime geçtikleri Sapanca içerisinde herhangi bir bungalov, villa veya benzer konaklama tesislerini pazarlayan sayfayı ödeme yapmadan önce derneğimiz SAVİBU ile telefon veya sosyal medya hesaplarımız ile bizimle iletişime geçerek görüştükleri işletmeleri teyit etmelerini istiyoruz” dedi. ‘SAPANCA’YI TERCİH EDİYORUZ’ İstanbul'dan tatil için yeğeni Naz Karaduman ile birlikte Sapanca'ya gelen Şükran Mert, daha önceleri tekne tatili için Göcek’e gittiklerini, fakat Sapanca’yı keşfettikten sonra tercihini Sapanca’dan yana kullandıklarını belirtti. 12’nci kez Sapanca tatili yaptıklarını belirten Mert, ‘’İstanbul’dan burası çok yakın. Çok konforlu bir yaşam alnında tatilimizi geçiriyoruz burada. Havuzumuz muhteşem. Konaklamadaki açık ve kapalı alanları bizleri memnun ettiği için Sapanca’yı tercih ediyoruz” dedi.