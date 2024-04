Sapanca'da bungalov tatiline yoğun ilgi; doluluk yüzde 90'ı buldu

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 4 bine yakın bungalovda doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Son yıllarda popüler olan bungalov tatilinin 3 günlük bedeli, evlerin büyüklüğü ve özelliklerine göre 20 bin TL’den başlayıp, 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, tatilcilerin internet üzerinden rezervasyon konusunda dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, son yıllarda bungalov turizmi yoğun ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de Sapanca’daki göl ve doğa manzaralı bungalovlar ilgi gördü. Sapanca’daki 4 bine yakın bungalovda doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. 3 günlük bungalov tatilinin bedeli ise bungalovun boyutları ve özelliklerine göre 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. 9 günlük tatil için ise bu bedel 50 bin TL'den başlıyor.

3 günlük tatilin 20 bin TL, 9 günlük tatilin ise 50 bin TL'den başladığını belirten Alaçam, “Bu fiyatlar evlerin donanım ve çeşitliliklerine göre farklılık gösteriyor. İlçe genelinde her şey dahil diye bir sistem yok. Genellikle işletmelerimiz oda, kahvaltı şeklinde çalışıyor ve bahçelerde bulunan barbekülerde mangal ya da evlerin içerisinde mutfakta kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Ya da dışarıdan bir telefonla her şey ayağınıza geliyor" diye konuştu.

Sapanca’nın doğasını sevdiğini belirten Naz Karaduman ise, ‘’Burada her an her yere ulaşabiliyoruz. Hem spor yapabiliyorum burada. Ayrıca ailece ayrı ayrı da vakit geçirebiliyoruz. Geniş bir alana sahip olduğu için tercih ediyoruz burayı’’ dedi.