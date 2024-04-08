Sakarya'da engellilere ve ailelerine bayram öncesi ücretsiz kuaför hizmeti verildi

Sakarya'da engelli bireylere ve ailelerine, Ramazan Bayramı öncesinde ücretsiz saç tıraşı ve cilt bakımı hizmeti sunuldu.

Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği (SAKENDER) işbirliğiyle iki yıl önce başlatılan "Sevgi Makası" projesi devam ediyor. Projeye destek veren 4 kuaför, bayram öncesi engellileri ve ailelerini mutlu etmek için ücretsiz hizmet verdi.

Dernek Başkanı Aslı Çam, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi olarak devam ettirdikleri "Sevgi Makası" ile çocuklara ve ailelere destek olup onları mutlu ettiklerini anlattı.

Engellilerin ihtiyaçlarını giderip ailelerine destek olmak istediklerini belirten proje ortağı işletme sahibi Semih Ertürk de "Bugün engelli kardeşlerimizin bayram sevinçlerini paylaşmak istedik. Onların gözlerinin içindeki sevinç, içlerindeki sevgi, emin olun bizi her şeyden daha çok mutlu ediyor." diye konuştu. Her ay engellileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren kuaför salonu işletmecisi Tuna Abdul Samet ise bu konuda örnek olduklarını, bunun tüm işletmelere yayılmasını istedi. Projeye destek veren güzellik salonunun işletme müdürü Melike Cücemen, engellilere ve ailelerine ufak çapta cilt bakımı ve lazer epilasyon gibi uygulamalar yaptıklarını aktardı.