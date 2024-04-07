SATSO'dan hizmet ve gıda sektörü çalışanlarına hijyen eğitimi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 5. Meslek Komitesi (Yiyecek İçecek ve Konaklama Hizmetleri) ile Arifiye Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, sektördeki firma çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Coşkun Konferans Salonu'nda eğitmen Sema Örengül'ün sunumuyla, hizmet ve gıda sektöründe çalışan 50'den fazla kişinin katılımıyla yapılan eğitimde, hijyen kurallarına yönelik birçok ayrıntılı bilgi paylaşıldı.

Örengül, sunumunda bakteri, virüs ve mikroplar hakkında bilgi verdi, personelin normal insandan çok daha fazla mikroorganizmayı dakikada dışarıya yayabileceğini, bu nedenle hijyen eğitiminin çalışma hayatında belirli sektörlerde zorunlu hale geldiğini anlattı.