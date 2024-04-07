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        SATSO'dan hizmet ve gıda sektörü çalışanlarına hijyen eğitimi

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 5. Meslek Komitesi (Yiyecek İçecek ve Konaklama Hizmetleri) ile Arifiye Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, sektördeki firma çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:43
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        SATSO'dan hizmet ve gıda sektörü çalışanlarına hijyen eğitimi
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 5. Meslek Komitesi (Yiyecek İçecek ve Konaklama Hizmetleri) ile Arifiye Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, sektördeki firma çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

        SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Coşkun Konferans Salonu'nda eğitmen Sema Örengül'ün sunumuyla, hizmet ve gıda sektöründe çalışan 50'den fazla kişinin katılımıyla yapılan eğitimde, hijyen kurallarına yönelik birçok ayrıntılı bilgi paylaşıldı.

        Örengül, sunumunda bakteri, virüs ve mikroplar hakkında bilgi verdi, personelin normal insandan çok daha fazla mikroorganizmayı dakikada dışarıya yayabileceğini, bu nedenle hijyen eğitiminin çalışma hayatında belirli sektörlerde zorunlu hale geldiğini anlattı.

        Eğitimin sonunda katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanmak için 40 dakika süren sınava tabi tutuldu.

        Sınavın ardından tüm katılımcılara SATSO tarafından hayata geçirilen "SATSO Mutfak Akademisi" önlükleri hediye edildi, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, hijyen eğitiminin hizmet sektörü için çok önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.

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