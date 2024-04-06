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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 22:30 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:30
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri Öğe

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman (Dk. 74 Dimitrov), Murat Cem Akpınar, Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 66 Sinan Kurt), Del Valle (Dk. 54 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 74 Oğuz Yıldırım)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 76 Camara), Berk Yıldız (Dk. 61 Tunahan Çiçek), Gigic (Dk. 68 Hüsamettin Yener), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Vusal Iskandarlı), Diarrassouba (Dk. 46 Nogueira Junior)

        Goller: Dk. 3 Del Valle, Dk. 43 Roshi (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 52 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 45+2 Rotman, Dk. 62 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 56 Berk Yıldız, Dk. 61 Onur Ulaş (Boluspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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