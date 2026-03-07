Sakarya'da traktörle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Alpay Y. idaresindeki 54 FT 230 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Caddesi Akçakoca istikametinde aynı yönde seyreden Hayrettin K. yönetimindeki 54 NE 342 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün ön kısmı yol kenarında park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.