Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        İstanbul'a gittiği tespit edilen S.Ö'nün (49) kullandığı araç dönüşte ilçede durduruldu. Araçta yapılan aramada 18,94 gram kokain ele geçirildi.

        Devam eden çalışmada, S.Ö'nün kaldığı eve operasyon düzenlenerek terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ş. (43) yakalandı.

        Adresin silah bakımı ve tamiri için kullanılan imalathane olduğunu belirleyen ekipler, ruhsatsız tabanca, 36 fişek ile silah gövdesi ile silah yapımında kullanılan 1566 malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Sakarya Valisi Doğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        Sakarya Valisi Doğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
        Sakaryaspor, 11 maçın ardından galip geldi
        Sakaryaspor, 11 maçın ardından galip geldi
        Sakaryaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Adana Demirspor: 4-0
        Sakaryaspor-Adana Demirspor: 4-0
        Sakaryaspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Sakaryaspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 4 - Adana Demirspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 4 - Adana Demirspor: 0