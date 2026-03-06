Sakaryaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde Adana Demirspor'u 4-0 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dalcı, "Oyuncu kaybetmeden, sakatlık vermeden, kart görmeden maçı kazanmamız bizim için önemliydi. Zor günler geçiriyoruz ama ligin sonuna kadar, son maça kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazıları için belki çok zor gibi duruyor ama bu zoru başaracağız, oyuncularımla beraber buna çok inanıyoruz." diye konuştu.



Destek istediklerini ve başka Sakaryaspor olmadığını belirten Dalcı, şunları kaydetti:



"Ne olursa olsun bu büyük camiayı burada en iyi şekilde temsil etmek adına buradayız. Dolayısıyla zor olanı başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize bu anlamda destek verecek olan herkesi, tribünleri de gerek manevi gerek güç olarak arkamızda hissetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.









- Adana Demirspor cephesi



Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise genç oyuncuları A takımında tutmak için uzun vadeli çalışmaları olduğunu dile getirdi.



Sakaryaspor'u tebrik eden Bozkurt, "İnişli çıkışlı oyunlarımız oluyor ama gençlerimizle ilgili almamız gereken çok yol, çalışmamız gereken çok işler var. Adana Demirspor'un gençlerinin istikrarıyla ilgili biraz daha gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

