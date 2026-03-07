Sakarya Valisi Doğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Doğan, mesajında, kadının, hayatın özü, toplumun vicdanı, medeniyetin temel direği olduğunu bildirdi.





Milletin gücünün kadına verdiği değerle ölçüldüğünü kaydeden Doğan, "Kadın aynı zamanda ana, eş, evlat olmakla geleceği yoğuran asli iradedir. Kadın, merhametiyle aileyi, sabrıyla toplumu, ferasetiyle geleceği inşa ederken güçlü ailenin, huzurlu toplumun ve büyük Türkiye’nin teminatıdır." ifadesini kullandı.



Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Kadını güçlendirmeden toplumu güçlendirmek mümkün değildir." anlayışı doğrultusunda kadınların eğitimden istihdama, üretimden ekonomiye, sosyal ve kültürel yaşamdan yönetime kadar her alanda daha görünür ve güçlü olması için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, kadının onurunu, emeğini ve güvenliğini merkeze alan politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerini anlattı.





Doğan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere hayatın her alanında alın teriyle, dirayetiyle, sevgisiyle, sabrıyla ve merhametiyle iz bırakan tüm kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlayarak, sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

