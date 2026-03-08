Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da kumar oynayan 80 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi

        Sakarya'da bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 80 kişiye toplam 1 milyon lira ceza uygulandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 12:05
        Sakarya'da kumar oynayan 80 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi

        Sakarya'da bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 80 kişiye toplam 1 milyon lira ceza uygulandı.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.

        Kahvehanede yapılan denetimde 1 tombala makinesi, üzerinde rakam yazılı tombala topları ve kartları, bir miktar para ile tombala çekilişinin yayınlandığı kamera ve iki televizyona el konuldu.

        Kumar oynadığı tespit edilen 80 kişiye toplamda 1 milyon lira ceza kesildi.

        Kahvehaneyi işleten ve tombala çekilişi yapan iki kişi hakkında, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulanırken, işletme faaliyetten menedildi.

