Sakarya'da kumar oynayan 80 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi
Sakarya'da bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 80 kişiye toplam 1 milyon lira ceza uygulandı.
Sakarya'da bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 80 kişiye toplam 1 milyon lira ceza uygulandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.
Kahvehanede yapılan denetimde 1 tombala makinesi, üzerinde rakam yazılı tombala topları ve kartları, bir miktar para ile tombala çekilişinin yayınlandığı kamera ve iki televizyona el konuldu.
Kumar oynadığı tespit edilen 80 kişiye toplamda 1 milyon lira ceza kesildi.
Kahvehaneyi işleten ve tombala çekilişi yapan iki kişi hakkında, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulanırken, işletme faaliyetten menedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.