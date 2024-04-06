Sakaryaspor - Boluspor: 2-0
STAT:Yeni Sakarya AtatürkHAKEMLER: Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri ÖğeSAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Muhammed Himmet Ertürk (Dk.
STAT:Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri Öğe
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu - Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 74 Oğuz Yıldırım), Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Roshi (Dk. 66 Sinan Kurt), Burak Süleyman (Dk. 74 Dimitrov), Del Valle (Dk. 54 Çağlayan Menderes), Kasongo (Dk. 74 Dino Ndlovu)
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Vusal Iskandarlı), Diarrassouba (Dk. 46 Junior), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 76 Camara), Hakan Bilgiç, Berk Yıldız (Dk. 61 Tunahan Çiçek), Avramovski, Gigic (Dk. 68 Hüsamettin Yener)
SARI KARTLAR: Muhammet Himmet Ertürk, Rajko Rotman, Odise Roshi (Sakaryaspor) Berk Yıldız, Onur Ulaş (Boluspor)
KIRMIZI KART: Erdi Dikmen (Sakaryaspor)
GOLLER: Dk. 3 Del Valle, Dk. 43 Roshi (Sakaryaspor)
1. Lig’in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 2-0 mağlup etti.
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