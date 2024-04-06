Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.

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