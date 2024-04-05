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        Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt mazbatasını aldı

        Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:19 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:19
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        Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt mazbatasını aldı
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        Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını görevlilerden teslim aldı.

        Daha sonra belediye binasına gelen Kurt, burada yapılan duayla göreve başladı.

        Kurt, bugüne kadar hizmet veren belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

        Bunun bir bayrak yarışı olduğunu aktaran Kurt, Cumhur İttifakı olarak ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti.

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