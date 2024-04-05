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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Kadir Gecesi mesajı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:43
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Kadir Gecesi mesajı
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alemdar, mesajında, Kadir Gecesi'nin ilahi esintiler taşıdığını belirterek, İslam alemine ve tüm Müslüman coğrafyasına hayırlar getirmesini diledi.

        Bu gecenin, rehber olarak inen Kur'an-ı Kerim'in müjdecisi olduğuna işaret eden Alemdar, bir anın bir asra bedel olduğu bu mübarek gecenin, insanlığın rahmet yağmuruyla buluştuğunu vurguladı.

        Alemdar, mesajında şunları kaydetti:

        "Rabbi'm bin aydan daha hayırlı olduğu geceden hep birlikte istifade etmeyi, kabul olmuş dualar zümresine ilhak olabilmeyi nasip eylesin. Sakarya'mızda bir ramazan ayını daha birlikte, sevdiklerimizle huzur iklimi içerisinde geçirdik. Aynı huzurla Ramazan Bayramı'na ulaşmayı, bir bayramı daha cennet Sakarya'mızda yan yana, gönülden gönüle geçirmeyi diliyor, dua ediyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımın bu mübarek gecede ve ramazan boyunca yaptığı ibadetlerin, duaların kabul olmasını niyaz ediyorum."

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