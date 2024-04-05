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        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

        Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:04
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        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
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        Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'ndeki döner kavşakta otomobil ile minibüsün çarpışması yer aldı.

        Milli Egemenlik Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta ise otomobilin yolcu minibüsüyle çarpışması kayıtlara geçti.

        Serdivan ilçesindeki Tunatan kavşağında da iki otomobilin çarpışması kameralarca kayıt altına alındı.

        Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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