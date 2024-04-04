Adapazarı ve Akyazı'da yeniden seçilen belediye başkanları mazbatalarını aldı

Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde Cumhur İttifakı'ndan yeniden Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu ve Bilal Soykan, mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını teslim alan Işıksu, Adapazarı insanının güvenine layık olmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Adapazarı Belediyesinin idari ve mali kapasitesini daha da güçlendirecek adımlar atmaya ve 84 mahallede şehir insanına dokunan, insan odaklı projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirten Işıksu, "Yepyeni vizyonla milletimizin huzurunda olmanın sorumluluğunu üzerimizde taşıyarak Adapazarı'mızın yarınlarını kıymetli hemşehrilerimizin destekleriyle çok daha müreffeh hüviyete kavuşturacak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Kalbi Adapazarı'mız için atan, dua ve destekleriyle bizlerle olan herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. Adapazarı için çok çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha güzel yarınlara." ifadelerini kullandı.

Törene, Işıksu'nun eşi Elveda Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, AK Parti Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta, meclis üyeleri ve Cumhur İttifakı teşkilat mensupları katıldı. - "Akyazı'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapacağız" İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Çamlı'dan mazbatasını teslim alan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da her biri birbirinden değerli meclis üyeleriyle ilçeye değer katmaya devam edeceklerini bildirdi.

Soykan, 76 mahallenin tamamına hizmet götürmeyi sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Akyazı'yı büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmaya, Akyazı için çok çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize değer katacak projelerimizi yeni dönemde birer birer hayata geçireceğiz. Hizmet belediyeciliğini Akyazı'da sürdüreceğiz. Güzel ilçemiz Akyazı'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapacağız."