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        Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:46 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:46
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        Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Tuncay Şanlı, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanın başında futbolcularla toplantı yaptı.

        Toplantının ardından dün oynanan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının tamamında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

        Diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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