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        Sakarya'da ormanlık alana gömülü 1 kilogram esrar ele geçirildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alana gömülü 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:16
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        Sakarya'da ormanlık alana gömülü 1 kilogram esrar ele geçirildi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alana gömülü 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibi yapılan şüpheli H.A'nın (28) ormanlık alana esrar gömdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Darıçayırı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda jandarmanın da katılımıyla yapılan aramada, toprağa gömülü 1 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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