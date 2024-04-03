Sakarya'da ormanlık alana gömülü 1 kilogram esrar ele geçirildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alana gömülü 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alana gömülü 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibi yapılan şüpheli H.A'nın (28) ormanlık alana esrar gömdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Darıçayırı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda jandarmanın da katılımıyla yapılan aramada, toprağa gömülü 1 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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