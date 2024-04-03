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        Tanker, arıza nedeniyle duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde arıza nedeniyle sağ şeritte duran TIR'a çarpan akaryakıt tankerinin yedek şoförü İsmail Acar (50) hayatını kaybetti, sürücü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:00
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        Tanker, arıza nedeniyle duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde arıza nedeniyle sağ şeritte duran TIR’a çarpan akaryakıt tankerinin yedek şoförü İsmail Acar (50) hayatını kaybetti, sürücü E.G. ağır yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan aldığı akaryakıtı Zonguldak’a götüren E.G. yönetimindeki 34 EFM 131 plakalı tanker, arıza sebebiyle sağ şeritte duran R.Ç. yönetimindeki 34 YZ 360 plakalı mısır yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tanker sürücüsü ve yanında bulunan yardımcı sürücü İsmail Acar itfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü kazada yara almazken, ağır yaralanan tanker sürücüsü Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        TIR sürücüsü R.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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