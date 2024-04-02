Siirt'te izinsiz Van protestosuna polis müdahalesi

Siirt’te, DEM Parti il binası önünde toplanan kalabalık, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması protesto Saat Kulesi önüne kadar yürüyüş yaparak basın açıklaması yapmak istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi. Uyarılara rağmen Abdullah Zeydan lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptakilerin bazılar polise taş attı. Çıkan arbedede birçok kişi gözaltına alındı.

SİİRT’te, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması protesto edildi. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederken, çıkan arbedede birçok kişi gözaltına alındı.

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