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        Sakarya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş yerine yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:32
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        Sakarya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş yerine yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Tuzla Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesindeki oto yıkama dükkanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli, işletme sahibi olduğu öğrenilen A.K'ye tabancayla ateş etti.

        Yaralanan A.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay anında dükkanın yakınında bulunan Hamdi D, gazetecilere, iki el silah sesi duyduğunu belirterek, "Dükkandan çıkan siyah ceketli biri motosiklete binerek gitti. Baktık arkadaş vurulmuş. Sonrasında ambulansa haber verdik. 1 hafta önce de gece dükkanı kurşunlamışlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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