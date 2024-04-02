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        Sakarya'da geçen ay uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 229 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:21
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        Sakarya'da geçen ay uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 229 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayında çeşitli adreslere düzenlenen 204 operasyonda 229 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, 2 kilo 177 gram kubar esrar, 3 kilo 706 gram bonzai, 104 gram metamfetamin, 90 kök Hint keneviri, 196 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 139 kilogram tütün, 39 bin 340'ı dolu 138 bin 540 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 makaron makinesi, 3 kompresör, 470 nargile tütünü, 145 puro, 11 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 11 tabanca şarjörü ve 86 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 224 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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