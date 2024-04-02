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        Sakarya'nın 3 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Sakarya'nın Karapürçek, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:15
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        Sakarya'nın 3 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Sakarya'nın Karapürçek, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kurullarına başvurarak Karapürçek'te 35 sandıktaki 512, Kaynarca'da 80 sandıktaki 827 ve Geyve'de 158 sandıktaki 1632 geçersiz oyun yeniden sayılması için itiraz dilekçesi verdi.

        ​​​​​​​İlçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazlarını gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

        Karapürçek ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Murat Çoruhlu 3 bin 857, AK Parti'nin adayı Ümit Bodur 3 bin 807 oy almıştı.

        Kaynarca ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kadir Yazgan 8 bin 204, rakibi AK Parti'nin adayı Mustafa Özer 7 bin 452 oy almıştı.

        Geyve ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selçuk Yıldız 11 bin 439, rakibi AK Parti'nin adayı Metin Atalay 11 bin 145 oy almıştı.

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