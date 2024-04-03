Sakarya'da geçen ay 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi

Sakarya'da jandarma tarafından son bir ayda yapılan denetimlerde 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, mart ayı içerisinde trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için 126 bin 946 aracı kontrol etti.

Denetimlerde 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Geçen ay ekiplerce 43 okulda 2 bin 761 öğrenciye, 51 faaliyette 924 sürücüye genel trafik ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi.